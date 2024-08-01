Взрыв газовоздушной смеси стал причиной обрушения подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительным данным, в результате обрушения на улице Сибирской пострадали пять человек. Telegram-канал Baza сообщил, что из-под завалов удалось вытащить двух детей. В МЧС РФ уточнили, что причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

На месте работают спасатели и оперативные службы, проводится эвакуация жильцов дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».