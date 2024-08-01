Стало известно число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле

Двоих новорожденных детей извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Тагиле. Как сообщает Telegram-канал Mash, одному из них всего три месяца.

По данным канала, количество пострадавших после взрыва увеличилось до шести. Сейчас спасатели и жильцы продолжают разбирать обломки, под которыми находятся люди.

Напомним, что инцидент произошел в газифицированном доме 1974 года постройки на улице Сибирской. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, взорвался газовый баллон, что привело к обрушению подъезда с первого по пятый этаж. Разрушенными оказались порядка 15 квартир. Жильцов уцелевшей части здания эвакуируют сотрудники МЧС.

Названа причина обрушения подъезда в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

По данным Mash, последний раз проверка газового оборудования в здании проходила 19 июля. Тогда специалисты не выявили проблем с ним.