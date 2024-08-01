МВД будет добиваться ареста гендиректора "Военторга" Павлова по делу о хищениях

МВД России намерено ходатайствовать перед судом об аресте руководителя АО "Военторг" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Павлова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.



По его словам, также по делу о хищениях проходит предпринимать Тимур Исаков.

"МВД также намерено добиваться его ареста. Избрание меры пресечения обвиняемым будет рассматривать Тверской суд Москвы", - добавил представитель правоохранительных органов.



Ранее в МВД сообщили, что руководитель "Военторга" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны по делу о хищениях при заключение госконтрактов, им предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Позднее в правоохранительных органах сообщили, что на причастность к хищениям в АО "Военторг" на 400 млн рублей проверят бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, находящегося под стражей по обвинению в растрате в особо крупном размере. Минобороны признают потерпевшей стороной.