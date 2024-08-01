Мэр Нижнего Тагила раскрыл подробности о взрыве газа в пятиэтажке

Из-за взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Эти подробности о взрыве привел в своем Владислав Пинаев.

«На место ЧП сразу выехали все необходимые экстренные службы. Я тоже сейчас на месте. Идет разбор обрушившихся конструкций», — написал в блоге чиновник.

При этом, по информации от экстренных служб, которую приводит ТАСС, число пострадавших при взрыве и обрушении уже выросло до шести человек. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает о семи пострадавших.

О взрыве газа в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона. Под завалами могут находиться жильцы. Нескольких человек, среди которых два ребенка, уже спасли из-под обломков.