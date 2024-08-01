Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Инцидент привел к разрушению одной из секций жилого дома, передает Telegram-канал «112».

По данным ТАСС, в результате взрыва газа пострадали пять человек. В общей сложности в доме насчитывается шесть подъездов и 80 квартир. Разрушены порядка 15 квартир.

Telegram-канал Mash сообщил, что спасатели разгребают завалы. Дом был 1974 года постройки, он газифицирован. Канал пишет, что количество пострадавших после взрыва в нижнетагильской пятиэтажке увеличилось до шести. Двоих новорожденных детей извлекли из-под завалов рухнувшего дома. Одному из них три месяца.

По данным РБК, износ частично разрушенного жилого дома не превышал 30%, капремонт планировался на 2030-2032 годы, а ремонт системы газоснабжения – на 2042-2044 годы.

Ранее сообщалось, что в Апшеронске (Краснодарский край) из-за утечки газа произошел взрыв в одном из коммерческих строений. По информации РИА Новости, из-под завалов был спасен один человек. Telegram-канал SHOT сообщил, что спасена была сотрудница аптеки. Взрыв полностью уничтожил строение, в котором находилась аптека.

Также ранее стало известно, что 5 человек погибли, 26 пострадали в результате взрыва газовых баллонов на стройке в Чечне. Взрыв произошел в селе Башин-Калин Итум-Калинского района.