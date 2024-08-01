Педофил из Удмуртии изнасиловал дочь сожительницы

В городе Вавоже в Удмуртии под суд пойдет 43-летний местный житель, который изнасиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы, передает пресс-служба республиканской прокуратуры. По инкриминируемым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый, находясь по месту жительства, изнасиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, — сообщили в прокуратуре.



Уголовное расследование завершено, дело направлено для рассмотрения по существу в Увинский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Анапе суд арестовал до 26 сентября екатеринбургского фитнес-тренера Алексея Сушко. По данным следствия, мужчина зашел за несовершеннолетней девочкой в подъезд и показал ей свой половой орган. Это примерно тот же состав преступления, по которому в 2018 году Сушко осудили на восемь лет. Он освободился досрочно. В 2018 году у него появилась большая группа поддержки. В качестве доказательства в суде использовали видео, на котором в течение 20 минут не видно каких-либо действий, напоминающих самоудовлетворение.