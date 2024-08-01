Лодочный винт разрубил голову сургутскому пенсионеру во время купания

Пожилой мужчина из ХМАО выжил после того, как в него на скорости влетела моторная лодка. Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой экстренно попал на операционный стол.

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Представители Сургутской клинической травматологической больницы рассказали о несчастном случае, произошедшим с 72-летним местным жителем. В Telegram-канале медучреждения сообщили, что в роковой день в пожилого мужчину, купавшегося в водохранилище ГРЭС, на скорости влетела моторная лодка. Работающий гребной винт нанес пострадавшему тяжелые травмы, с которыми жителя ХМАО доставили в больницу.

– Пострадавший был доставлен к нам с переломами и множественными глубокими рублеными ранами. Самые опасные из них пришлись на разные области головы. Диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма с повреждением твердой мозговой оболочки, переломами челюсти и решетчатой кости, – сообщается в публикации.



В ходе экстренной операции, продлившейся несколько часов, из пациента вытащили костные отломки и восстановили целостность оболочки мозга и кожных покровов.

В итоге мужчине удалось выжить. После операции за ним неделю наблюдали сотрудники отделения анестезиологии и реанимации. После этого пенсионер оказался на три недели в стенах нейрохирургического отделения. В настоящее время мужчина выписан на амбулаторное лечение. После серьезной травмы он смог самостоятельно ходить и питаться, а также сам себя обслуживать.