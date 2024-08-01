В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин-центра

Посетители и сотрудники Ельцин-центра в Екатеринбурге эвакуированы после сигнала оповещения, причина уточняется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Было оповещение, и все эвакуировались", - сказали в пресс-службе, также отметив, что о причине сообщат позднее.



Ельцин-центр был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью.