Горожане обнаружили труп женщины в купальнике в канале в Ленобласти

В Ленинградской области по каналу плыл труп женщины. Его уже достали из воды.

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Инцидент случился вечером 31 июля в городе Шлиссельбург. Там по Новоладожскому каналу со стороны поселка Назия плыл труп. Его заметили очевидцы, которые вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины в купальнике возле лодочной станции Шлиссельбурга. На вид ей около 60 лет.

Уточняется, что следов насилсьтвенной смерти на погибшей не было. На данный момент тело направили в морг для установления причины смерти, передает РЕН ТВ.