Главу филиала Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях

Сотрудники Следственного комитета (СКР) возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова. Мужчина арестован, сообщил РБК со ссылкой на источники.

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В материале уточняется, что по этому делу проходят еще несколько сотрудников коммерческих организаций, которые выполняли работы в рамках госконтракта для Военно-строительной компании. Предварительная сумма ущерба оценивается в 200 млн рублей. Военно-строительная компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны.

Она возводит под ключ дома и микрорайоны для военных нужд, реконструирует исторические объекты. Среди последних работ на сайте компании указаны: реконструкция фортов в Кронштадте, строительство филиалов Нахимовского училища и создание историко-археологического парка «Новый Херсонес», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».