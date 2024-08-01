Сумму исков Минобороны к Военно-строительной компании оценили

Министерство обороны подало иски к Военно-строительной компании (ВСК) более чем на девять миллиардов рублей. Общую сумму со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы оценили в ТАСС.

За семь месяцев 2024 года общая сумма исков выросла в 20 раз по сравнению с показателями 2023-го года. Только в июле ведомство подало 27 исков на 554,4 миллиона рублей. Среди них — требования выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.

Минобороны регулярно подает иски о взыскании различных сумм с «Военно-строительной компании». Однако в 2024-м их число резко выросло. Рекордное количество обращений в суд подали в мае (17 исков на 1,1 миллиарда рублей) и июне (23 иска на 6,8 миллиарда рублей).

В ВСК входят различные предприятия и организации, которые выполняют задачи в интересах Вооруженных сил России на всей ее территории. Компанией управляют департамент строительства Минобороны и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».

Ранее стало известно об аресте бывшего начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова. Он проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По этому делу проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с ВСК. Ущерб от их действий оценивается в 200 миллионов рублей.