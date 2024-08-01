В Индии задержали мужчину, приковавшего супругу к дереву в лесу

Полицейские в Индии задержали мужчину, который приковал свою жену гражданку Соединенных Штатов к дереву в лесу и оставившего ее там на 40 дней. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил портал Hindustan Times.

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— Полиция округа Синдхудург задержала супруга 50-летней американки, которую нашли прикованной к дереву в лесу, — сказано в публикации.



Женщину 27 июля нашел пастух, выгуливавший скот неподалеку, он позвонил в полицию. Ее доставили в больницу после освобождения от оков. Она не могла говорить из-за истощения и вызванного психозом сжатия челюсти. Американка сообщила письменно, что провела так 40 дней, а муж заявил ей, что «она там умрет», приковав ее к дереву.

Пострадавшую идентифицировали как гражданку Штатов Лалиту Кайи Кумар. Она рассказала, что замужем за жителем штата Тамилнад и живет в Индии почти десять лет.

Возбуждены уголовные дела о попытке убийства, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и безопасности.

Личность подозреваемого не оглашается, передает РИА Новости.

В индийских джунглях нашли американку Лалиту Кумар, прикованную к дереву цепями. Женщину обнаружил местный пастух, который услышал крики о помощи. Кумар утверждала, что ничего не ела больше месяца.