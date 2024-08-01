В Приморье число подтопленных из-за паводка участков увеличилось до 144

Количество подтопленных в результате паводка приусадебных участков за сутки увеличилось с 95 до 144. Также на дорогах зафиксирован 41 перелив, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.

"Всего подтоплено 144 приусадебных участка: из них 75 - в Партизанском муниципальном округе, 69 - в Чугуевском. На дорогах - 41 перелив. Большая часть - 17 переливов - в Чугуевском округе, 7 - в Красноармейском, по 5 - в Анучинском и Дальнереченском, 4 - в Кировском, 2 - в Яковлевском и 1 - в Кавалеровском", - сказали в пресс-службе.



В министерстве уточнили, что остаются отрезанными от транспортного сообщения три населенных пункта. Это село Партизан в Партизанском округе, Полыниха в Чугуевском и село Краснояровка в Яковлевском муниципалитете.

"В населенных пунктах есть запас медикаментов, продуктов и предметы первой необходимости", - отметили в пресс-службе.

Накануне в 14 районах Приморья ввели режим ЧС регионального уровня из-за подтоплений посевов. Синоптики прогнозируют развитие паводка на севере и в центральных районах края.