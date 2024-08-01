Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит руководителю АО «Военторг»

Руководитель АО «Военторг», задержанный в рамках дела о хищении денег в особо крупном размере, может сесть в тюрьму на срок до десяти лет, пишет РИА Новости. Наказание будет более суровым, если выяснятся другие эпизоды данного преступления.

41-летнему уроженцу Республики Северная Осетия — Алания предъявлено обвинение в мошенничестве. Он проходит по уголовному делу о хищении нескольких сотен миллионов рублей при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Согласно статье УК РФ, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций. Их доставили в следственный департамент для производства следственных и процессуальных действий с их участием.

По предварительным данным, руководитель и сотрудники компании в 2019 году вступили в преступный сговор. Их целью было хищение денежных средств Министерства обороны РФ. МВД возбудило уголовное дело по факту преступления, совершенного на сумму более 400 млн рублей.

Также известно об аресте имущества фигурантов дела «Военторга». Уточняется, что такое решение вынес московский суд. Расследование уголовного дела продолжается.