Здание строящейся школы загорелось в станице Тбилисской в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Инцидент произошел в среду, 31 июля. Площадь пожара составила 1,9 тыс. кв. м.

На кадрах видна охваченная огнем кровля здания, вверх поднимается черный столб дыма. Затем можно заметить струи воды из пожарных стволов.

В тушении огня, по данным ведомства, задействованы 50 специалистов и 12 единиц техники. В готовность приведены дополнительные силы и средства.

По предварительной информации, пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются.

В администрации Тбилисского района уточнили, что речь идет об учебном заведении на 1,1 тысячи мест по улице 8 Марта.

На строительство школы было выделено 816 млн рублей. Планировалось, что она будет завершена в прошлом году, затем сроки завершения работ перенесли на июль 2024 года.