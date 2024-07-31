На станции метро «Гостиный двор» в Петербурге произошло задымление

В Петербурге на станции метро «Гостиный двор» снова произошло сильное задымление, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Официальные объявления от метрополитена пока не появились.

На кадрах дым полностью объял потолок станции. Люди быстрым шагом, но без паники покидают станцию. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что 2 июня 2015 года на станции метро «Гостиный двор» произошло короткое замыкание в электрощитовой. Оно вызвало возгорание и сильный дым, но было оперативно ликвидировано.

В октябре 2016 года несколько станций петербургской подземки были закрыты по причине задымления. Инцидент произошел во время прохождения через «Гостиный двор» одного из вагонов состава, следовавшего в сторону «Маяковской».

Машинист огнетушителем ликвидировал возгорание, однако на место ЧП все же вызвали пожарных.