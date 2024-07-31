Петербуржец избил водителя скорой, пытавшегося поднять его с земли

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина напал на медиков, которые пытались поднять его с земли. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел накануне ночью во дворе дома N 17 по проспекту Большевиков. Местные жители заметили мужчину, который лежал на земле, и решили, что он нуждается в медицинской помощи.

Они вызвали на место бригаду скорой помощи, однако 56-летний пациент оказал медикам сопротивление. Он напал на водителя и стал бить его по разным частям тела. В результате пострадавший получил многочисленные ушибы и ссадины, а дебошир также успел сломать зеркало на служебном автомобиле.

Позже жителя Пушкина, который проявил немотивированную агрессию к врачам, задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве.