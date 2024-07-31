Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Госдумы Пономарева*

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс руб.», — говорится в сообщении.



Как именно бывший парламентарий нарушил порядок не уточняется.

В начале июля Следственный комитет РФ завершил расследование дела против Пономарева, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России. Экс-депутат объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения.

В марте на члена организации «Съезд народных депутатов» Сергея Антонова* (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по факту участия в деятельности террористического сообщества. Мужчина является одним из соратников Пономарева.

Ранее стало известно, что в отношении Ходорковского* (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело.