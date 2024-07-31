Военный сбежал из ростовской больницы

Российский военнослужащий сбежал из больницы в Ростове-на-Дону, опасаясь возвращения на фронт. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что 30-летний мужчина подписал контракт с ВС РФ и уехал в зону СВО, там он получил ранение в ногу и сначала проходил лечение в госпитале, а затем был переведен в ростовскую больницу N20.

Сегодня утром выяснилось, что военный самовольно покинул медучреждение в Западном микрорайоне и исчез. О произошедшем узнали командиры бойца, сейчас его разыскивает военная прокуратура.

Также сообщается, что мужчина еще не полностью восстановился и поэтому передвигается на костылях, тем не менее уже на следующий день его собирались выписывать из больницы. В прокуратуре отметили, что военный будет нести ответственность за побег.