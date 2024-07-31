В Самаре совершил аварийную посадку летевший из Москвы лайнер

Самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в среду, 31 июля. На борту находились 176 пассажиров, пострадавших в результате инцидента нет

В прокуратуре пояснили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Для пассажиров в воздушной гавани открыта мобильная приемная.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам вернулся в Пулково самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск. Экипаж и пассажиры не пострадали.