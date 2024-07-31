Перовский районный суд Москвы отправил под арест гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову, которую обвиняют в нападении на контролера в автобусе. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно решению суда, Кодирова была помещена под арест до 29 сентября. Кроме того, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение войны в отношении представителя власти».

Напомним, что ранее на запись видеокамеры в автобусе попал момент нападения на контролера. По версии следствия, Кодирова пыталась проехать в общественном транспорте без билета, а когда это заметил контролер, она набросилась на представителя власти.