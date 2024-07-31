В Москве кикшеринговый самокат засунули в синюю кабинку

В Москве в районе Очаково-Матвеевское неизвестный засунул кикшеринговый электросамокат прямо в синюю кабинку. Результат его действий сняли на камеру.

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На опубликованных в Сети фотографиях видно, что средство индивидуальной мобильности (СИМ) оказалось наполовину засунуто в унитаз - на поверхности остались только переднее колесо и руль. Пользователи соцсетей шутят, что таким образом кто-то из москвичей высказал свою позицию относительно распространения электросамокатов.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил запретить парковку СИМ в центральных районах города с 1 августа.

Глава города напомнил, что власти Петербурга вводили временные ограничения на парковку во время крупных мероприятий. Например, пользователи СИМ не могли оставить свой транспорт во время Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника "Алые паруса". Теперь же ограничения хотят ввести на регулярной основе.