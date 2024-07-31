В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что на Горьковском направлении задержано движение пригородных поездов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что между станциями «Павловский Посад» и «Дрезна» произошла вынужденная остановка грузового поезда. Это стало причиной задержки движения пригородных поездов в сторону Москвы.

«В настоящее время в пути задерживается несколько пригородных поездов дальних маршрутов Горьковского направления в сторону Москвы. Электропоезда МЦД-4 курсируют с установленным интервалом», — сообщили в пресс-службе МЖД.



Там также добавили, что для оказания помощи остановившемуся составу был отправлен вспомогательный локомотив. В МЖД также принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Помимо этого, в сети стали появляться видео от очевидцев случившегося. На них можно увидеть остановившуюся электричку, из которой выпрыгивают люди — пассажиры выходят из транспорта и начинают идти вдоль рельсов до ближайшей станции.

«Сломался поезд в районе станций "Назарьево" и "Дрезна". Его пытаются чинить своими силами. <...> В поезде не работают кондиционеры. Пассажиры сами вскрывали двери и прыгали из вагона», — рассказал один из очевидцев.



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