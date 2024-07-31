В Копейске введен режим ЧС

В Копейском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято 31 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает "Уралинформбюро".

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"В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево. Согласно данным Гидрометцентра, обильные дождевые осадки на территории Челябинской области прогнозируются до 2 августа (включительно), что создает новую угрозу подтопления территории", – пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета.



На сегодняшний день подано 316 заявлений о подтоплении домов. Много обращений поступает с территорий, ранее не знавших о подобных проблемах: села Калачево и Синеглазово, поселки Октябрьский, Козырево, Потанино и Железнодорожный. Сложная ситуация сохраняется в поселках Бажово и Горняк. Также остаются подтопленными подвалы и подполы в многоквартирных домах в центре Копейска.

Решено развернуть еще одни пункт временного размещения – в ДК поселка Заозерный – в дополнение к работающим в школах №№ 13 и 32, а также в Доме культуры имени П.П. Бажова.

Ранее режим ЧС из-за подъема воды был введен в Сосновском, Карабашском и частично Еткульском районах.

По данным заместителя начальника регионального ГУ МВД Александра Картуесова, во время паводка, накрывшего Челябинскую область в последние дни, никто не погиб. Этого удалось добиться слаженной эвакуацией населения.