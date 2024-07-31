Француз Винатье остался под стражей

Нарушившего российский закон об иноагентах француза Лорана Винатье оставили под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого районного суда Москвы.

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"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить срок содержания Винатье под стражей до 5 сентября", - сообщили в суде.



Одновременно со сроком ареста был продлен также срок рассмотрения дела. На суде Винатье признал свою вину и сказал, что раскаивается.

До этого Лоран Винатье был арестован в начале июня Замоскворецким районным судом.

Следствие утверждает, что в течение нескольких лет он целенаправленно собирал информацию "в области военной и военно-технической деятельности России", не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент. ФСБ считает, что Винатье собирал военную информацию, которую иностранные спецслужбы могли использовать для того, чтобы навредить России.