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Россиянка организовала похищение мужа, с которым не смогла поделить имущество

Жительница Тольятти заказала похищение мужа из-за имущественного спора, сообщили в СУ СКР по региону.

Женщина организовала похищение мужа, с которым не смогла поделить имущество
© РИА Новости

В этом месяце пятеро местных жителей совершили в многолюдном месте похищение 33-летнего мужчины. Однако довести преступный замысел до конца злоумышленникам не удалось, так как очевидцы инцидента вызвали правоохранителей, которые остановили похитителей.

По версии следствия, преступление было спланировано 37-летней женой потерпевшего, которая делила с ним совместно нажитое имущество. Теперь женщина находится под домашним арестом, а четверо исполнителей - в СИЗО. Еще один подозреваемый по делу о похищении человека объявлен в розыск.

Происшествия
Следственный комитет