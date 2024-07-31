В Анапе отправили под арест тренера, который уже был судим за мастурбацию при ребенке

В Анапе задержали и арестовали тренера из Екатеринбурга по подозрению в педофилии. Об этом сообщает издание Е1.ru. Речь идет о екатеринбургском тренере Алексее Сушко, который в 2018 году получил срок за преступление против половой свободы несовершеннолетней. Мужчина занялся онанизмом в присутствии семилетней девочки, но отрицал обвинения, несмотря на имеющуюся у суда запись инцидента. В прошлом году Сушко вышел на свободу, так как суд заменил неотбытую им часть наказания на принудительные работы. Недавно тренер вновь стал фигурантом дела, в этот раз ему вменяют насильственные действия сексуального характера. 20 июля Сушко, по версии следствия, зашел в подъезд за девочкой и продемонстрировал ей свой половой орган. Та убежала и рассказала обо всем родителям, после этого подозреваемый был задержан и признался в содеянном. "[Ему] избрана мера пресечения — содержания под стражей. До 26 сентября включительно", - уточнили в суде. Мать Сушко отказалась комментировать информацию о задержании сына, его бывшая жена заявила о разводе и прекращении общения с Алексеем.