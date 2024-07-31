Россиянин получил выплату за воевавшего на СВО отца и был ограблен в машине такси

В Сатке сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые ограбили юношу в машине такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Челябинской области.

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По данным ведомства, сообщение о разбойном нападении на молодых людей в возрасте 18 и 19 лет поступило в полицию накануне. Выяснилось, что потерпевшие передвигались на такси, когда водитель увидел на обочине неизвестного попутчика и предложил юношам его подвезти. Позже оказалось, что попутчик и водитель уже были знакомы. В какой-то момент мужчины, которые знали о наличии у молодых людей крупной суммы денег, начали угрожать им похожим на оружие предметом и требовать передать ценное имущество. Таким образом злоумышленники смогли похитить у потерпевших 600 тысяч рублей и два смартфона общей стоимостью около 210 тысяч рублей.

Вскоре их личности были установлены — ими оказались ранее не судимые жители Коркинского района 2000 года рождения. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как уточнило издание Ura.ru, один из потерпевших юношей оказался сыном участника специальной военной операции (СВО). Он получил выплату за покойного отца и вез с собой в такси крупную сумму.

Ранее на Урале бывший участник СВО, 42-летний Владимир Щербаков, забил поленом 82-летнюю пенсионерку ради 180 тысяч рублей.