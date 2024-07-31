Пассажирам пришлось ломать двери в электричке, остановившейся посреди пути в Орехово

Электричка из Москвы, следовавшая в сторону Орехово-Зуево, остановилась посреди пути. Об этом в среду, 31 июля, сообщили «Известия».

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Остановка произошла по техническим причинам в районе станций «Назарьево» и «Дрезна». Людям приходится выбираться своими силами — они ломают двери и выпрыгивают вместе с багажом из вагонов прямо в поле.

— Для оказание помощи затребован вспомогательный локомотив. Задержаны несколько пригородных поездов, — рассказали в РЖД.



По словам очевидца, электричка стоит на путях более часа, поэтому многие люди решили сойти с него и пойти пешком, передает издание.

В среду, 31 июля, пассажиры обнаружили тело 15-летнего зацепера в тамбуре электрички. Он погиб в результате несчастного случая в подмосковной Балашихе.

До этого подросток получил тяжелые травмы, попав под колеса электрички в подмосковном Королеве. Авария произошла 17 июля на станции Болшево Московской железной дороги, где 16-летнего молодого человека сбила электричка.