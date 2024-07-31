Столичного адвоката судят за взятки в особо крупном размере

В суде столицы избрали меру пресечения адвокату Адвокатской палаты города Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 31 июля.

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По версии следствия, адвокат передал третьему лицу взятку за общее покровительство по службе, при заключении государственных контрактов на выполнение работ, а также дальнейшее беспрепятственное их исполнение и оплату.

Вскоре после этого адвоката задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 29 сентября.

В начале июля Басманный районный суд города Москвы вынес заочный приговор бывшему адвокату Марку Фейгину*, который был признан виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

*Включены в Единый реестр иностранных агентов.