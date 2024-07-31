В Подмосковье двух иностранцев задержали за похищение девушки

В Подмосковье стражи порядка задержали двух иностранцев по подозрению в похищении девушки и вымогательстве у нее денежных средств, пишет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 28, июля на улице Мира в Королеве. Подозреваемые избили молодую женщину в отеле «Новые Горки», вывели ее на улицу, насильно посадили в машину и потребовали от нее 700 тыс. рублей, которые она якобы украла у одного из них.

Затем злоумышленники направились в Красногорск, где неподалеку от концертного зала «Крокус Сити Холл» пересадили жертву в другую машину и направились в Каширу.

На 111 километре дороги «М4 Дон» их остановили сотрудники ДПС. Потерпевшая при осмотре автомобиля рассказала инспекторам о своем похищении. Они освободили девушку, а похитителей задержали.

«Задержаны двое иностранных граждан. Они подозреваются в похищении 33-летней девушки и вымогательстве у нее денежных средств (п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126, п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ)», — пояснили в пресс-службе.



Выяснилось, что похитители — 26-летний и 37-летний жители Белоруссии, потерпевшая является их соотечественницей.