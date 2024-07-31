Уральский пенсионер остался без машины и денег, поверив мошенникам

В Екатеринбурге пожилой мужчина думал, что сотрудничает с ФСБ, продал машину и отправил деньги мошенникам. Об этом сообщает портал «Уральский меридиан».

© Газета.Ru

С 74-летним пенсионером по телефону связались неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Аферисты убедили мужчину в том, что спецслужбы проводят операцию по поимке мошенников, работающих в банке, клиентом которого является екатеринбуржец.

Мужчина обналичил 800 тысяч рублей своих сбережений и перевел эти деньги на продиктованный «силовиками» якобы безопасный счет. Злоумышленники сообщили доверчивому россиянину, что неизвестные заинтересовались его машиной и от нее необходимо срочно избавиться.

Продав автомобиль за 1,2 млн рублей, вырученные средства пожилой человек также перевел на указанные неизвестными реквизиты. После того как аферисты перестали выходить на связь, пострадавший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.