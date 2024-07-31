Генералы отказались признать вину в получении 64,5 миллиона рублей взятки

В Хамовническом суде Москвы помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Иван Абакумов отказались признать вину в получении взятки в размере 64,5 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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По данным агентства, все трое петербургских генералов ГУ МВД России ответили, что виновными себя не считают. Генерал Умнов сказал, что обвинение не конкретно и виновным себя он не признает.

«Я не пойму, что я взял? В чем взятка?» — сказал он.



Как установил суд, сумма взяток составила 64 миллиона 650 тысяч рублей.

Всех трое фигурантов были задержаны и арестованы 6 июля 2022 года. 10 мая их обвинили в создании организованной преступной группы (ОПГ) и получении взяток.