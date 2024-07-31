В Болгарии на оружейном заводе произошел взрыв

На оружейном заводе в болгарском городе Костенец во время испытаний взорвался снаряд. Об этом пишет телеканал Nova со ссылкой на источники.

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Инцидент произошел в среду, 31 июля, на заводе «Терем» в Софийской области. Промышленная площадка специализируется на производстве боеприпасов, а также на их утилизации и уничтожении.

«Обошлось без жертв, но был нанесен серьезный материальный ущерб», — подчеркнул источник.



В частности, получила повреждения защитная стена, за которой находился станок для заполнения боеприпасов взрывчаткой, а также крыша завода. Расследование взрыва поручено военной полиции.

Ранее сообщалось, что в районе болгарского города Елин-Пелин (Софийская область) взорвались склады с пиротехническими изделиями.