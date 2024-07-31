Москвича оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 35 тыс. рублей

Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал мужчину за лозунги, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

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«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей», — говорится в сообщении.



Подробности дела не приводятся.

До этого суд вынес приговор жительнице Омска, которую подозревали в дискредитации Вооруженных сил России. Ее признали виновной и приговорили к шести годам лишения свободы.

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