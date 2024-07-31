Экс-помощник главы МВД прокомментировал обвинения по делу о крупных взятках

Хамовнический суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших генералов главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, которых обвиняют во взяточничестве. В ходе первого заседания фигуранты отвергли обвинения, передает ТАСС.

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«Виновным я себя не признаю. Обвинение не конкретно и мне не понятно, в чем состояла взятка», — сказал в суде экс-помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Умнов.



Другие фигуранты также не признали себя виновными.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 млн рублей. По данным следствия, генералы получили эти деньги от петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой.

Следствие полагает, что начал эту коррупционную деятельность Умнов и потом привлек к участию остальных сослуживцев. Они занимались размещением в Петербурге и Ленинградской области отделений УГИБДД по регистрации и учету автомобилей. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в некоммерческую организацию «Фонд содействия программам ГУВД».

За шесть лет пребывания Умнова в ГУ МВД, фонд получил от регистраторов около 65 млн рублей. Следствие посчитало, что пожертвования являлись взятками, которые были потрачены на покупку автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200 и т. д.

Генералов задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но в ходе расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).