Возле Эрмитажа в Петербурге нашли мину времен войны

В Санкт-Петербурге у стен Государственного Эрмитажа обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны. Как сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, боеприпас был найден на дне Зимней канавки при проведении планового осмотра каналов и рек Санкт-Петербурга.

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"Парой водолазов Росгвардии был обнаружен предмет, подверженный сильной коррозии, но с явными очертаниями и признаками на артиллерийский боеприпас, - рассказали в Росгвардии. - Его идентифицировали как минометную мину калибра 120 мм времен Великой Отечественной войны".



Судоходство на данном участке реки Мойки было перекрыто, после чего экипажи на катерах ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии обеспечили изъятие мины и транспортировку на специализированный полигон для уничтожения.