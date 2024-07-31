Советника мэра Сочи задержали за организацию ОПГ
Советника мэра Сочи Родина Пищура задержали за создание организованной преступной группировки. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, банда состояла из должностных лиц администрации города, представителей бизнеса и аффилированных лиц.
По словам собеседника, ОПГ продавала места на кладбище. В частности, ее члены получили от представителя умершего взятку в особо крупном размере за предоставление места для захоронения.
В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас проводятся обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также у лиц, непосредственно причастных к совершению преступлений. В частности, правоохранители уже побывали в доме Пищура.
Администрация Сочи заявила, что следствие ведется, а власти окажут ему содействие. Комментировать подробности дела представители мэрии не стали.