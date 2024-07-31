Напавший на маньяка Пичушкина москвич предстанет перед судом за убийство матери

Обезобразивший лицо маньяка Пичушкина москвич предстанет перед судом за избиение матери до смерти. Об этом в среду, 31 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, преступление произошло 5 августа 2023 года. 51-летний злоумышленник распивал алкоголь вместе с друзьями дома на улице Бирюлевская. В какой-то момент мать мужчины сделала ему замечание. В ответ на это он с силой вытолкал пенсионерку из комнаты и избил ее. Спустя время, обвиняемый вспомнил ссору, и вновь накинулся на мать с кулаками, избив ее до смерти.

— Несколько недель фигурант думал, что ему делать. В начале сентября, ночью, он завернул тело в линолеум, вывез его на дачной тележке на пустырь около улицы Касимовская, где отделил голову, вырыл яму и закопал, — рассказывает Нефедова.



Вскоре после этого мужчину задержали. Он признал вину. В ближайшее время суд рассмотрит его дело по существу.

Нефедова уточнила, что мужчина уже был судим в 1997 году. В той же самой квартире в ночь с 4 на 5 мая 1997 года он распивал спиртные напитки со своим знакомым Александром Пичушкиным. В какой-то момент между мужчина завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник схватил кухонный нож и изуродовал лицо маньяка.

29 октября 2007 года, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по делу Александра Пичушкина, более известного как Битцевский маньяк. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подражая своему кумиру — самому известному маньяку СССР Андрею Чикатило — за пять лет, с 2001 по 2006 год, он убил 49 человек и совершил три покушения на убийство. Жертвами Пичушкина становились те, кто был слабее него: инвалиды, подростки, женщины и бездомные. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось поговорить с оперативником, который в то время работал над делом Битцевского маньяка. О том, как связаны шахматная доска, неоязыческие культы и канализационные колодцы, читайте в эксклюзивном материале «ВМ».