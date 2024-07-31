Подросток потерял сознание от вейпа и попал в токсикологию

Подросток 15-ти лет попробовал чужой вейп на улице и попал в отделение токсикологии. Об этом в среду, 31 июля, сообщила Baza.

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Инцидент произошел с парнем на улице. Он почувствовал себя плохо, у него начало темнеть в глазах возле подъезда. Подросток потерял сознание, прохожие вызвали скорую. Его госпитализировали в больницу и провели анализы. Психотропных веществ в крови подростка не было найдено, следует из сообщения в Telegram-канале.

В Великобритании 17-летняя школьница оказалась в реанимации из-за пристрастия к вейпам. За два года она сделала так много затяжек, что ей пришлось удалить часть легкого.

31 мая в Государственную думу внесли законопроект о полном запрете вейпов. Авторы документа заявили, что число подростков, которые используют вейпы, на начало прошлого года увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом. По их словам, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, но он наносит непоправимый вред здоровью.