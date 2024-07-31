Американец Пол Уилан пропал из российской колонии

Защита осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана не знает его текущего местоположения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ольгу Карлову. Газета.Ru

«На днях мы потеряли связь с Уиланом и сегодня обратились в ОНК, чтобы они посетили его и проверили его местонахождение», - сказала собеседница агентства. ТАСС

Ранее Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, потребовал у властей США быстрее принять решительные меры для возвращения на родину его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. NSN.FM