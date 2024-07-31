В Петербурге дворник напоил подростка и пытался изнасиловать, но уснул

Дворник из Петербурга привлек внимание правоохранителей после того, как его обвинили в попытке изнасилования. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в Приморском районе города. По словам собеседника, школьница осталась одна дома и пригласила подругу. Вместе они вышли погулять и встретили дворника, который предложил купить пива и вместе выпить.

Застолье продолжилось дома у подростка. Ее подруге стало плохо, поэтому мужчина отнес девушку домой на руках, и, чтобы вернуться к школьнице, сказал, что забыл у нее телефон.

В квартире дворник заявил, что останется здесь ночевать. Девушка отказывалась, но мужчина ей угрожал, поэтому она согласилась продолжить распитие пива.

«В какой-то момент мужчина отвел девочку в комнату, повалил на кровать и начал домогаться ее, не давая уйти, но вскоре заснул», – поделился источник.



Подросток оделась и сбежала к подруге, отец которой узнал о произошедшем и обратился в МВД.

В отношении задержанного проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.