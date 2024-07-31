Пассажиры обнаружили тело «зацепера» в тамбуре электрички

Пассажиры обнаружили тело15-летнего «зацепера» в тамбуре электрички. Об этом стало известно в среду, 31 июля.

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По неподтвержденным данным, тело нашли накануне вечером. 15-летний «зацепер» погиб в результате несчастного случая в подмосковной Балашихе.

Предположительно, молодой человек изначально залез на вагон электрички и при катании случайно дотронулся ногами до токоприемника. Друзья помогли ему слезть и уже в тамбуре у него остановилось сердце, пишет «МК».

13 мая в Подмосковье подросток-зацепер залез на крышу поезда и получил разряд тока в пах.