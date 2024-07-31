Сын экс-судьи получил 20 лет колонии из-за заказных убийств

Сына бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат и экс-замгенпрокурора Ивана Кондрата Николая приговорили к 20 годам колонии строгого режима за организацию убийства и трех покушений на убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Марину Русанову.

Молодому человеку также назначили 1,5 года ограничения свободы после освобождения. Его сообщник, 30-летний Григорий Воскресенский, приговорен к 10 годам лишения свободы. С осужденных также солидарно взыскали 26 млн рублей в счет компенсации ущерба потерпевшим. Защита собирается обжаловать приговор.

Напомним, что Кондрат и Воскресенский организовали убийство водителя Николая Кирилла Игитханяна. Они решились на этот шаг после того, как мужчину ненадолго задержали сотрудники ДПС с поддельным удостоверением работника Следственного комитета — подельники опасались, что это приведет к раскрытию их остальной незаконной деятельности. Исполнителем преступления выступил знакомый Николая — Никита Мацнев. Его дело выделили в отдельное производство: он заключил досудебное соглашение и получил 8,5 лет тюрьмы.

После этого сын бывшего замгенпрокурора решил организовать еще три покушения. В числе жертв была судья Арбитражного суда Москвы Елена Махалкина, предпринимательница, которая «перехватывала» тендеры у девушки Николая, а также бизнесмен, владевший зданием, где Кондрат арендовал офис. Преступления не были доведены до конца из-за задержания подсудимого.

Отметим, что Елена Кондрат в августе 2023 года была осуждена на 9 лет колонии общего режима. Ее признали виновной в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере.