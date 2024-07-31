Украинец осужден на 25 лет колонии за диверсии на Московской железной дороге

Западный военный окружной суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима гражданина Украины Сергея Кармазина, устраивавшего диверсии на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

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Как уточняет РИА Новости, сотрудники Службы безопасности Украины завербовали Кармазина в польском городе Быдгощ при участии польских спецслужб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

В конце ноября 2022 года Кармазин под видом беженца был направлен из Латвии в Россию для легализации и получения российского гражданства. Находясь в Московском регионе, диверсант по указанию куратора из украинских спецслужб ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

Ему предъявили обвинение по статьям о диверсии (два эпизода), о прохождении обучения для диверсионной деятельности, об организации диверсионного сообщества и участии в нем, о попытке теракта и ряду других.

Также у Кармазина изъяли средства связи, электронные носители информации с фото- и видеоотчетами и переписку с куратором из СБУ.