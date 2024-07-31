Сына экс-судьи московского арбитража Кондрата приговорили к 20 годам колонии. Об этом в среду, 31 июля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

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По ее словам, осенью 2020 года Кондрат решил убить своего помощника, который выполнял различные поручения. У подсудимого появились опасения, что тот мог собирать информацию о нем и его семье и передавать ее в правоохранительные органы.

3 октября того же года Кондрат обманным путем заманил своего водителя в район песчаного карьера в деревне Двуглинково городского округа Луховицы Московской области. Там их уже ждал «киллер» Мацнев. Между Мацневым и жертвой завязалась драка, в ходе которой злоумышленник ударил оппонента ножом в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался. После этого «в игру» вступил Воскресенский, который за 80 тысяч рублей помог избавиться от тела.

Также в ходе расследования стало известно, что Кондрат в августе 2020 года решил убить предпринимательницу и обратился за помощью Мацневу, который должен был инсценировать разбойное нападение на потерпевшую.

Позже по аналогичному плану Мацнев должен был убить бизнесмена и женщину, изобличившую мать Кондрата в коррупционном преступлении.

— Однако подсудимые не смогли довести до конца преступный умысел в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов, — уточняет Короткова.



Суд приговорил Кондрата к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Воскресенского — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год.

Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 26 миллионов рублей.

— Мацнев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен Луховицким районным судом Московской области к длительному сроку отбывания наказания, — резюмировала Короткова.



В конце июля 2023 года Мосгорсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Елену Кондрат к девяти годам колонии по делу о взяточничестве.

Уголовное дело в отношении экс судьи возбудили еще в ноябре 2021 года. Тогда же стало известно, что женщина предложила коллеге принять определенное решение по арбитражному делу за вознаграждение от заинтересованных лиц в размере 50 тысяч долларов США. Вместо этого судья обратилась в полицию.