Молния ударила в двух мужчин в Татарстане

Молния ударила в двух мужчин в Лаишевском районе Татарстана. Один из них в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в Республиканской клинической больнице, куда госпитализированы пострадавшие.

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— Двое мужчин получили травмы в результате удара молнии в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Они передвигались под дождем в момент удара молнии, — передает слова организации РИА Новости.



Отмечается, что пострадавших на машине скорой помощи доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

До этого стало известно, что в результате удара молнии в парке «Патриот» погиб один человек и пострадали еще трое. Позже в Сети появилось видео момента удара молнии по посетителям парка «Патриот». На видео можно увидеть, как люди упали на землю после попадания электрического разряда молнии.

Заслуженный спасатель Российской Федерации Дмитрий Коринный рассказал, как помочь человеку после удара молнией. Эксперт добавил, что состояние человека будет зависеть от того, какой мощности был разряд, задел ли он жизненно важные органы.