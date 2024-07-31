Суд избрал меру пресечения женщине, которая напала на контролера в Москве

Гражданке Узбекистана, обвиняемой в нападении на кондуктора, избрали меру пресечения в столичном суде. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в пресс-службе суда.

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Она обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Суд заключил злоумышленницу под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 29 сентября.

Преступление, о котором идет речь, произошло 31 июля. Девушка пыталась проехать зайцем в общественном транспорте. При проверке документов она начала возмущаться, а потом накинулась на контролера. Злоумышленницу задержали.

19 июля безбилетника, который угрожал и вел себя агрессивно в отношении сотрудницы метрополитена, приговорили к тюремному заключению.