Под Воронежем гость убил хозяина дома черенком от швабры и вилкой

В апреле в поселке Воля Воронежской области местный житель решил выгнать гостя, с которым распивал алкоголь, но тот в итоге избил его руками, вилкой, ногами, вилкой, черенком швабры и нанес удар ножом, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета. В итоге владелец жилья скончался.

Хозяин домовладения оскорбил гостя и стал выгонять его из своего дома. В ответ обвиняемый подверг его избиению, нанеся множественные удары руками, ногами, вилкой, ножом и черенком швабры по голове, туловищу и конечностям, — рассказали в Следственном комитете.



Уточняется, что подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств, имущественные и иные преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Ранее сообщалось, что в закрытом поселке Горный Забайкальского края изнасиловали и убили женщину. Задержан 43-летний подозреваемый. По данным источника, подозреваемый не является военнослужащим. Известно, что у женщины осталось двое детей. Они живут с отцом в другом населенном пункте.