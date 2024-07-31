Безбилетница напала на контролера в Москве

В Москве уроженка Узбекистана напала на контролера в автобусе, против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 июня в одном из столичных автобусов при проверке оплаты проезда.

«Девушка, находясь в салоне автобуса, была остановлена сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» для проверки оплаты проезда. Однако фигурантка во избежание привлечения к административной ответственности и беспрепятственного выхода из автобуса применила насилие в отношение представителя власти», - говорится в заявлении СК России.



На видео, приведенном ведомством, девушка хватает контролера, одетого в форменную одежду, за руки, а затем бьет по спине и по голове. Ролик заканчивается тем, что на помощь контролеру приходит мужчина.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В СК России отметили, что девушка, напавшая на контролера, оказалась гражданкой Республики Узбекистан, которая находилась в России нелегально.

«С ней проведены следственные действия, предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном», - пояснили в следкоме.



Ранее в Москве трое пьяных мужчин напали на сотрудницу российского спортивного издания «Матч.тв». После этого двое изнасиловали девушку, пока третий следил за обстановкой вокруг. По данным следствия, в совершении преступления подозреваются граждане Узбекистана, они арестованы по решению суда. При этом один из фигурантов дела пытался скрыться, но его задержали по дороге в аэропорт.